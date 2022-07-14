Datça yangının ikinci günde mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi: 500-600 hektar alan zarar gördü

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.(

BAKAN KİRİŞÇİ: 500-600 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişçi, gece saat 02.20 itibari ile yanan sahanın 500-600 hektar olduğunu belirtirken, yangınının kontrol altına alınmasını güçleştiren rüzgarın yönü ve şiddeti olduğunu açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca, ilk defa Datça yangınında gece görüşlü helikopter denediklerini, yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığını açıkladı.

“An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler”

“An itibari ile 10 uçağımız, 17 helikopterimiz yangının başından bu yana sürdürmektedir. 179 arazöz, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi oldukça yeterli

“Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak”

“Şu anda bizim de sizin de hissettiğiniz gibi nereden geldiği estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklılık arz ediyor. Biraz da bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var rüzgarın hızı çok düşük, bazı bölgeler var çok yüksek. İşimizi biraz zorlaştıran şiddeti ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden öyle bir rüzgar etkisi var. Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var. Ama kesin bilgileri gün içerisinde paylaşacağız”





"19 KİŞİ ETKİLENDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Datça yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: "Muğla Datça’daki Orman Yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında."





KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça’daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz,19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA’ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.





GECE GÖRÜŞLÜ SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Gece görüş sistemine sahip iki Yangın söndürme helikopterleri alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.





ARI KOVANLARI VE HAYVANLAR BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ

Yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.





ÜÇ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GECE HAVADAN MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinde Datça’ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alırken, gece görüş sistemli yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez burada kullanılacağını da açıkladı. Kirişci, “Teknolojimiz en üst seviyede. Gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada deneyeceğiz” dedi.





2500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.





JANDARMA TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Datça'da orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma ekipleri de Mesudiye Mahallesi Döşeme, Mezgit, Ovabükü, Hayıtbükü mevkilerinde 450 hanede yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın tahliye işlemini gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra ekipler, 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın da güvenli bölgelere taşınmasında yardımcı oldu. Jandarma ve emniyete ait TOMA araçları da söndürme çalışmalarına etkin şekilde destek vererekr alevlerin önünü kesmek için büyük çaba harcıyor.

YANGININ NEDENİ TRAFO...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.