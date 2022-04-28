Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararı! İstanbul Sözleşmesi kararı ne oldu, karar verildi mi?

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılması kararına karşı açılan davalar Danıştay'da görüldü. Savunmaların ardından Danıştay Savcısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini talep etti. Mahkeme heyeti, kararın daha sonra yazılı açıklanacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı. Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararı…

İstanbul Sözleşmesi kararı ne oldu?

Danıştay Savcılığı'nın sözleşmeden çekilme kararının iptalini istediği öğrenildi. Danıştay savcılığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı anayasaya aykırıdır, kararı aldı.

Danıştay 10. Dairesi’nin kararı kesin nitelik taşımıyor. Bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (İDDK) karşı itiraz edilebiliyor.

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.