Cumhuriyetin ilk kadın generali CNN Türk’e konuştu: Atatürk ile aynı mesleği yapmak onur verici

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve bugün de Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali CNN Türk’e özel açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Özlem Yılmaz’ın konuşması şu şekilde: “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce milletimizin kahramanlık ve fedakarlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu tarihi gün vesilesi ile bizden destek ve dualarını esirgemeyen yüce milletimize sevgi ve minnettarlığımızı sunuyor. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Ulu önder Atatürk ülke kalkınmasının kadını ile erkeği ile omuz omuza çalışıldığı zaman istenilen seviyeye ulaşacağına inanmış, pek çok reformu hayata geçirerek Türk kadınına yeni bir bakış açısı ve haklar kazandırmıştır.

Şanlı tarihimiz boyunca kadınlarımız Anadolu’da ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer almıştır. Kimi zaman evlatlarını büyüten bir anne, kimi zaman, nesilleri yetiştiren bir öğretmen, kimi zaman hastaları hayata döndüren bir doktor, kimi zamansa asker olarak yüce milletin emrinde görev yapmıştır.

Bugün kadınlarımızın vali, kaymakam, savcı, pilot, astsubay, sporcu olarak görebiliyorsak bu Cumhuriyetimizin bir kazanımıdır.

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TÜRKİYE’NİN İLK KADIN GENERALİ OLDUNUZ, BU SİZE NE HİSSETTİRDİ?

Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Jandarma Genel Komutanı’mıza, Cumhuriyetin 100. yılında bana, aileme bu onuru yaşattıkları için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Türkiye’nin ilk kadın generali olarak daha büyük görev, sorumluluk üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bundan çok mutlu ve gururluyum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Yüce milletimizin yanımda olduğunu biliyorum ve bundan güç alıyorum.

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KADIN OLDUĞUNUZ İÇİN ZORLANDIĞINIZ OLDU MU?

Elbette, kadın subay olmanın zorlukları var. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmemde en büyük motivasyonum mesleğime olan bağlılığım ve sevgim oldu. Asker bir aileden geliyor olmam oldu.

CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILINA İLİŞKİN BEKLENTİNİZ NEDİR?

Ülkemizin yerli ve milli değerleri sayesinde ulaştığı güç profilinin artması, her alanda uluslararası rekabette başarıya imza atarak kendinden söz ettirmeye devam ettirmesidir.

ATATÜRK DE BİR ASKERDİ, ATATÜRK GİBİ BİR LİDERLE AYNI MESLEĞİ YAPMAK SİZE NEYİ HİSSETİRİYOR?

Büyük gurur ve onur verici bunu tarif etmek imkansızdır. Türkiye’nin ilk kadın generali olarak Atatürk’le aynı mesleği yapıyor olmanın verdiği görev bilinci ile ona layık olmak için daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum.