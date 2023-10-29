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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 100. yıl mesajı

Başkent Ankara'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine "Aziz Atatürk, 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir." yazdı.

29.10.2023 - 11:06 |
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Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabirde 100. yıl mesajı

"CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıâlinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.

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Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmakta kararlıyız.

Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

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