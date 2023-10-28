Cumhuriyet'in 100’üncü yılında 100’üncü kan bağışını yaptı

Aslen Bingöllü olup İstanbul’da yaşayan ve ilk kan bağışını 18 yaşındayken, 1 Ocak 1993’te İstanbul'daki Kuzey Marmara Kızılay Bölge Kan Merkezi’nde yapan Aydoğan Eğin, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı nedeniyle, 100’üncü kan bağışını Sur ilçesindeki Ulu Camii önündeki Kızılay kan bağışı aracında verdi. Kan bağışının ardından Eğin’e, Kızılay logolu fincan takımı hediye edildi. Toplumda kan verme bilincini aşılamak istediğini belirten Eğin, “Bir yaşından sonra İstanbul’a göç etmiş bir ailenin evladıyım. İlkokul döneminde ilk okuma yazmaya başladığım dönemlerde evimize gazete girerdi. Kızılay’a kan bağışı yapan kişilere ödül töreni yapılmış ve bir amcamız vardı, o dönem 125 defa kan bağışında bulunmuştu ve rekor ondaydı. Ben o dönem o yazıyı okuyunca, ‘Bu amcayı ben geçerim’ demiştim. Çünkü daha 7 yaşındaydım. Daha sonrasında 1999 İstanbul depremini yaşadık, 99 depreminden sonra ne şekilde bir kan ihtiyacı olduğunu görünce sayı saymayı bıraktık ve nasıl insanlara can olabiliriz onun peşine düştük. O günlerden bugünlere geldik. Bugün de Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı münasebetiyle 100’üncü defa kan bağışında bulunarak bir toplum bilinci aşılamak istedim halkımıza” dedi.

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‘MEMLEKET KOLAY KURULMADI’



İlk kan bağışını 1993 yılında 18 yaşındayken yapan Eğin; “O günden bugüne kadar kan vermelerim devam etti. Her 3 ayda bir kan vermeye devam ediyorum. Son 3 senede bir aklıma geldi. Çünkü bu memleket kolay kurulmadı. Kanlarımızla kuruldu bu memleket. O yüzden de kanın bir önemi var hepimiz için. Kanımızla işlenmiş bir bayrağımız var. O yüzden bunu da 100’üncü yıla dokunduralım dedik. En son 7-8 ay önce kan bağışında bulunmam gerekiyordu ama bu 100’üncü yılda 100’üncü bağışı yapmak benim için onur ve gurur meselesiydi. En son Kahramanmaraş depremini yaşadık. Tüm Türkiye gördü nasıl kan ihtiyacının olduğunu. Çünkü kan ilaç değil gidip de eczaneden alamıyorsun. O yüzden de kan sürekli bir ihtiyaç olduğundan dolayı devamlı 3 ayda bir, en azından hiç veremiyorsanız bile 6 ayda bir düzenli bir şekilde kan bağışında bulunabilir halkımız. Bunun sosyal sorumluluğundayım. Dedelerimin istiklal savaşında madalyalar var. Bununla ilgili dedelerimizin kurduğu bu cumhuriyeti ilelebet devam ettireceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.



‘TÜRK KIZILAY VE TÜRK MİLLETİ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM’



Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Uzmanı Baran Duymaz, Eğin’e teşekkür ederek, “Bağışçılarımıza bizim dönem dönem yapmış olduğumuz 25’inci, 35’inci ve 45’inci bağışta vefa borcu olarak bağışçılarımıza takdim ettiğimiz madalya törenlerimiz oluyor. Sağ olsun Aydoğan Bey de bizim değerli bir bağışçımız. Kendisinin bütün madalyalarını vefa borcu olarak ödedik. Bugün de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına münhasır 100’üncü kan bağışında bulundu. Bizim bölgeye denk gelmiş olması bizi ayrı mutlu etti. Bundan dolayı yapmış olduğu bağışlar, kurtarmış olduğu hayatlar adına hem Türk Kızılay’ı adına hem de Türk milleti adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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