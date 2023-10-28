Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valiliği tarafından organize edildi. Cumhuriyet'in 100’üncü yıl kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek. Köprüdeki kutlamalarda 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı olacak. 15 bin 300 metrekarelik Türk bayrağının, bugüne kadarki en büyük Türk bayraklarından biri olacağı belirtildi.