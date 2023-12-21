Cumhuriyet'in 100. yılına özel basıldı! 5 TL’de Atatürk tartışması

Cumhuriyet’in 100. yılı hatırası olarak 29 Ekim’de tedavüle sokulan 5 TL’lik madeni paranın arka yüzündeki kalpaklı Atatürk rölyefi önce sosyal medyada arkasından da kamuoyunda tartışma yarattı. Rölyefin Atatürk’e benzemediği ileri sürüldü.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden ise “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması geldi.

Hürriyet'ten Uğur Yurdakul'un haberine göre; tartışmalara bir nebze açıklık getirmek amacıyla Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörlüğü basılan paraların sosyal medyada paylaşılan karelerini, bizzat çektiği fotoğraflarla karşılaştırdı.

DİKKAT ÇEKEN 4 DETAY

‘Atatürk’e benzemiyor iddiasıyla’ paylaşılan fotoğraflar ile orjinalı arasında, şu farklılıklar dikkat çekti:

1- İlk dikkat çeken husus; sosyal medyada paylaşılan rölyefte Atatürk’ün sol yanağından çenesine doğru inen derin iki çizgi. Bu çizgiler Darphane’nin paylaştığı ve bizim de çektiğimiz görsellerde pek hissedilmiyor. Kaldı ki paranın orijinalinde de yok. En büyük kafa karışıklığı burada.

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2- Yine sol çenesindeki çizgi dikkat çekici. Bu da orjinal fotoğrafta yok.

3- Atatürk’ün orjinal fotoğrafta yüz yapısı daha yuvarlak ve topluca, yanak üstünde az da olsa elmacık kemikleri görülüyor. Sosyal medya fotoğrafında bu görülmüyor. Basılan parada da bu detaya dikkat edilmemiş.

4- Orijinal fotoğrafta gözler biraz daha açık, gözaltı torbaları yoğun değil ve kaş başlangıcı burun başlangıcına daha yakın. Basılan paralarda ise gözaltı torbaları bir miktar fazla. Sosyal medyada paylaşılan karede ise çok yoğun. Sonuç olarak orijinal fotoğrafa günümüz teknolojisinde daha sadık kalınabilinirdi. Ama sosyal medyadaki de gerçekle hiç bağdaşmıyor.