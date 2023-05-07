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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Böyle olayları tasvip etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de yakışıksız olur. Yaralananlar da var, bundan dolayı üzüntülerimizi iletmek isteriz. Bunu kim yapmış araştırılacak tabii ki. Herkesin demokrasi şöleni içinde görüşlerini ifade ettiği, seçim çalışmalarında yürüttüğü bir ortamda böyle olayları tasvip etmeyiz" dedi.

07.05.2023 - 23:44 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Böyle olayları tasvip etmeyiz

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 
Herkese geçmiş olsun diliyorum öncelikle. Fotoğrafın tamamına da bakmak lazım. YSK'nın kurallarına göre miting yapılır. Herkes istediği yerde yapamıyor. Biz de Erzurum'da miting yaptık. Orada belediyenin belirlediği bir alan var miting için. Erzurum'da Sayın İmamoğlu, başka bir alanda miting yapmış. Esnaf ziyareti şeklinde izin alınmış. Valiliğin yaptığı açıklamada da bunu görüyoruz. Çünkü emniyet de buna göre önlem alıyor. Böyle olunca da bir grup taşlarla saldırmaya başlamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de yakışıksız olur. Yaralananlar da var, bundan dolayı üzüntülerimizi iletmek isteriz. Bunu kim yapmış araştırılacak tabii ki. Herkesin demokrasi şöleni içinde görüşlerini ifade ettiği, seçim çalışmalarında yürüttüğü bir ortamda böyle olayları tasvip etmeyiz.

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