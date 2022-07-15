GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.

15.07.2022 - 14:51 | | Vuslat AY-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile darbe girişiminde FETÖ'cülerin başından vurarak yaraladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Oktay, şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Anıtı'na yürüdü. Oktay, anıta çiçek bıraktı, şehitler için dua edildi. Daha sonra Beştepe Millet Camii’nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

    GÜNCEL HABERLER

    Sağanak kuvvetli geliyor, tahminler tamamen değişti! Meteoroloji son dakika açıkladı, iller ve günü belli oldu, flaş uyarı...

    Sağanak kuvvetli geliyor, tahminler tamamen değişti! Meteoroloji son dakika açıkladı, iller ve günü belli oldu, flaş uyarı...

    Sazlıdere'deki renk değişimine ilişkin açıklama! 'Siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik'

    Sazlıdere'deki renk değişimine ilişkin açıklama! 'Siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik'

    Bakan Soylu: 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk

    Bakan Soylu: 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk