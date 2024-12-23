Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem; Suriye ve asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

TOPLANTININ ARDINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.