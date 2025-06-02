Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplandı. Son toplantısını 12 Mayıs’ta yapan Kabine’nin üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

İç ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, öncelikli gündemin “Terörsüz Türkiye” olması bekleniyor.

Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye” sürecinde sorun olmadığını, gelişmelerin olumlu istikamette sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Suriye’de SDG hâlâ oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz” demişti.

Kabinede, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin istihbarat ve güvenlik raporları ele alınacak. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin katkısıyla süren diplomasi trafiği ve İstanbul’da yeniden kurulacak barış masası, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları ve insani yardımların bölgeye ulaştırılma çabaları değerlendirilecek. Kabinenin ardından Erdoğan, “Millete Sesleniş” konuşması yapacak.