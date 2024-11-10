Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantı, saat 15.05'te başladı.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.