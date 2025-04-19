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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi paylaşımı

19.04.2025 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Hastanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanımız için dünyanın en güçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinden birini inşa ettik. Pandemi döneminde bunu yaşayarak gördük. Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor. Artık sağlık turizmi ile ülkemizin cari açığını azaltan bir sağlık altyapımız var. Birileri 'algı' siyaseti yaparken, biz insan odaklı ve uzun soluklu bir anlayışla eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam ediyoruz."

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