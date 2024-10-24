Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Yılmaz, "Bu terör eylemini yapanları ve bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyoruz. 5 şehidimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları başta olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Bugün öğle saatlerinde taksi esnafı şehit kardeşimizin cenaze merasimine katıldık. Oradan TÜSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine geçtik. Meclis Başkanımız, bakanlarımız çok sayıda milletvekilimizle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZİN KAHRAMAN ÇALIŞANLARINI ÇOK DAHA MOTİVE GÖRDÜK'

Yılmaz, "Az önce değerli başkanımızın dediği gibi, TÜSAŞ'ta çalışanları, savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük. Yine, az önce belirtildiği üzere dünkü saldırıda yaralandığı halde tedavisini hızla tamamlayıp işinin başına dönen arkadaşlarımızı biz de gördük. Hepsine ben de şükranlarımızı sunuyorum. Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen, daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayini hedef alan bu hain saldırı, murad ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacağına inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayiimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fedakar, kahraman savunma sanayii çalışanlarımız, gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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'BURADAKİ ÇALIŞMALARIN DA HİÇ KESİNTİYE UĞRAMADAN DEVAM ETMESİNDEN GURUR DUYDUK'

Türkiye'nin savunma sanayi alanında söz sahibi bir ülke olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün Türkiye, bu alanda söz sahibi ülkelerden biridir. Bunu engellemeye dönük hiç bir çabanın da sonuç vermeyeceğini, başarılı olmayacağını buradan ifade etmek isterim. İstanbul'da da hem fuarımızın görmek hem de TUSAŞ'ın buradaki personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için aranızdayız. Buradaki çalışmaların da hiç kesintiye uğramadan devam etmesinden gurur duyduk. Bu menfur saldırıya rağmen fuar gayet canlı bir şekilde devam ediyor. Milyarlarca dolarlık savunma sanayi sözleşmeleri yapılmış durumda. Bu da, bu terör eyleminin başarılı olmak bir yana bizi bu konuda daha da kamçıladığını gösteren güzel bir örnek. Ben savunma sanayimizin her bir ferdine, katkısı olan tüm çalışanlara, tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum. Hükümet olarak, savunma sanayimizin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, siyasi iradesiyle milli teknoloji hamlemizi her geçen yıl daha ilerilere taşıyacağız. Bundan kim rahatsızlık duyarsa duysun, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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'İKİ TERÖRİST HIZLI BİR ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Cevdet Yılmaz, Dünkü terör saldırısından sonra, gerek kolluk güçlerimiz, gerek sağlık personelimiz, adli makamlar, bütün kurumlarımız hızla görevlerini yerlerine getirdiler. Onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum. İki terörist hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Birçoğu da tedavilerini tamamlamış durumda. Bir kritik yaralımız var, ona da şifalar diliyoruz, tüm yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Dün bu menfur terör saldırısının ardından, gerek MİT Başkanlığımız, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü hedeflerine dönük yoğun bir harekat başlattılar. Birçok hedef tahrip edildi. Bundan sonra da terör ile mücadelede kararlılığımızı en güçlü şekilde, kararlılıkla, azimlilikle devam edeceğini buradan ifade etmek isterim" dedi.

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'SAVUNMA SANAYİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu süreçte, fedakarca görev yapan terörle mücadele eden, halkımızın güvenliği için, ülkemizin geleceği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize de buradan selam ediyoruz. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Türkiye güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, milli birliğini, kardeşliğini pekiştirerek, milli teknolojilerde yetkinliklerini arttırarak, güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek ve buna engel olmaya çalışanlar az önce söylediğim gibi hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına TÜSAŞ camiasına, çalışanlarına, tüm savunma sanayi çalışanlarına baş sağlığı diliyorum. Onların yanında olduğumuzu en güçlü şekilde yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyorum" şeklinde konuştu.

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'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ'

TUSAŞ çalışanlarının çalışmalarına ara vermediğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “TUSAŞ'ımız nezdinde tüm Savunma Sanayii'ne, ülkemize yapılan bu hain, terör saldırısını lanetliyorum. Bu işi organize edenleri, bu işe maşa olanları, külliyen hepsini lanetliyorum. Kahraman ordumuz en iyi donanımlarla, en teknolojik, en yeni sistemlerle operasyonlarını yürütmesi için savunma sanayimiz el birliği içinde, güç birliği içinde, tüm paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla sinerjik bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmalarının, bu gayretlerinin karşılığı; ortaya yüksek teknolojik ürünlerle, dünyada rakiplerine üstün gelecek fonksiyonlarıyla üretiliyor. Biz kahraman ordumuzun destek veren bir teknoloji ordusuyuz, savunma sanayi olarak. Dünkü saldırı bütün ekosistemimizi daha da motive etti. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız. Terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz. Dün ve bugün TUSAŞ'ımızdaydık. Şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, tüm milletimize sabırlar diliyorum. Yaralılarımız, kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Operasyona destek olan kahraman özel kuvvetlerden, emniyetten, jandarmadan yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara acil şifalar diliyorum. Bugün, bizi TUSAŞ'a gittiğimizde, TUSAŞ'taki tüm çalışanlarının görevlerinin başında olmuş olması, yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması, teslimatları daha hızlı yetiştirmek üzere gayret göstermeleri bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Hatta dünkü saldırıda, yaralanıp da bugün sabah işe gelen çalışanlarımız da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum. Biz biriz, birlikteyiz. Daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisini, daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.