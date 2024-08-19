Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli füzemiz Atmaca’nın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesinin en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurduğunu belirterek gururunu dile getirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milli savunma sanayisine verdiği destek sayesinde her geçen yıl yeni başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, şunları kaydetti: "Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayisi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ROKETSAN başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile 'Çelik Kubbe' projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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