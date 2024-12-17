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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de konuştu: İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu: İsrail'in Golan Tepeleri eylemlerini son derece tehlikeli görüyoruz

17.12.2024 - 23:24 |
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de konuştu: İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz. İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur. Hiçbir yabancı güç Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir" dedi.

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