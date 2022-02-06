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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma: 1 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Pınar Ö. adlı kişi gözaltına alındı.

06.02.2022 - 09:01 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma: 1 gözaltı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın  ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi. 

 

 

 

 

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