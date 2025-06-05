Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler, bayram tebriklerinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuları da ele aldı. Görüşmelerde Türkiye’nin her iki ülkeyle ikili ilişkileri geliştirme kararlılığı vurgulanırken, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Malezya işbirliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

NİKOL PAŞİNYAN İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.