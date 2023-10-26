Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan ile iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammeddov ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin Berdimuhammedov’un devlet başkanı olarak Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıdığını kaydetti.

Türkmenistan ile ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerin karşılıklı saygı, işbirliği ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerde ilişkilerimizi tüm veçheleriyle değerlendirdik iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmaları imzaladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı meseleler hakkında Berdimuhammedov ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

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Türkmenistan’ın enerji kaynakları bakımından dünyanın bölgenin önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye ve Türkiye üzerinden arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan ile ikili, gerekse Azerbaycan’ın dahli ile güçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Hazar geçişli doğu batı orta koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerini paylaştıklarını bildiren Erdoğan, "Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördük. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olan Türkmenistan’ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti” dedi.

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Türkmenistan’da faaliyet gösteren şirketlerin bugüne kadar 50 milyar doların üstünde müteahhitlik projesine imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alandaki işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Türkiye Türkmenistan İş Forumu da iş adamlar ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşim gelişmesine yardımcı oldu. Türkiye Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye Bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında oluştur olmaya devam edecektir. Serdar kardeşime çok teşekkür ediyorum. İmzaladığımız 13 başlıkta bu protokolle Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığı görüyoruz bundan sonraki yüksek düzenli stratejik toplantılarla çok daha fazlasını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türkiye-Türkmenistan Ticaret Ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması", Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet Servisi Akademisi Arasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon Ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı İle Türkmenistan Bakanlar Kurulu Nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İle Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Türkiye Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Ulaştırma Ve Haberleşme Ajansı Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Türkmenistan Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması İçin Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması" imza altına alındı.

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