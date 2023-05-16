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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız.' dedi.

16.05.2023 - 19:43 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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