Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder telefonu: Ne gerekiyorsa yapılacak

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada Önder'in dün hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildiği belirtildi.

Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır.

Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

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