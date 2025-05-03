Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı: Terörsüz Türkiye'ye vasıl olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs’ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bir dünya markası haline gelen Teknofest'in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz.

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Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla’dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar’ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin yapamazsınız başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli uçağımız insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçağımız Anka üç jet motorlu eğitim ve Taarruz uçağımız, yeni nesil temelli eğitim uçağımız Hürkuş ve TCG Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

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"DİPLOMA SAHTEKARLIĞI GİBİ UTANÇ VERİCİ SKANDALLARIN HİÇBİRİ TEKRAR ÜREYEMEYECEK"

Sizlerden aldığımız ilhamla sizlerin ürettigi teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye çok daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni inşa edeceğiz. Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekrar üreyemeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Halı sahalar kapalı spor salonları çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz.

E-DEVLET MÜJDESİ

E-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi vermek isterim elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize Sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türk’ünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz.

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"KIBRIS’A DENİZİN ALTINDAN ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ"

Burada da saymadığımız nice yatırım eser hizmet ve proje aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların Teknofest'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı bilimde teknolojide kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir.

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN MARJİNAL TİPLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün hoş görünün barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu aynen Türkiye’de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.

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SIRRI SÜRREYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.