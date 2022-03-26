Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şifa' tarifi: Dört ürünü karıştırıp yatmadan yiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı'nın açılışı için gittiği kentte çiftçilerle de bir araya geldi.

Erdoğan, çiftçilerle sohbeti sırasında akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifi verdi.

"MANDA YOĞURDU, HURMA, KESTANE BALI, YULAF EZMESİ"

Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.