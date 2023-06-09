Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen paylaşımı: PKK ile mücadelemize devam edeceğiz

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz."