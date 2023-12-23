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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir” dedi.

23.12.2023 - 21:14 | | ANKARA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerler için taziyelerini ileterek, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

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