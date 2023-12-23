MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir" denildi.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum.

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MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.

Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

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ULAŞIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum.

BAKAN GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Ruhları şâd, mekanları cennet olsun.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

İstanbul Valisi Davut Gül; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

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Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk.

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.