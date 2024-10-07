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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

07.10.2024 - 13:43 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir.

 

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