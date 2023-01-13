Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Kütüphanenin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekânları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı.

Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste yedi gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okur ve araştırmacılara hizmet verecek.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." dedi.