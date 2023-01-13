Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK skandalına suç duyurusu

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından astı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN TEHDİTLER

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;

"Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."