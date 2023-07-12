Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Zirve kapsamında dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Erdoğan Sanchez görüşmesi sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.