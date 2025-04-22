Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu tebrik etmek istiyorum

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İkili ilişkilerimiz yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Pakistan'a desteğimiz bakidir. Toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başladığını müşade ediyoruz. Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Pakistan üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık. Hemen her konuda uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu tebrik etmek istiyorum. Girişimlerimizi önümüzdeki dönem de geliştirmeye kararlıyız. Bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Van'da meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Cumhuriyetleriyle Pakistan olmak üzere işbirliği halinde yeni adımlar atmayı Azerbaycan-Pakistan-Türkiye olarak adımlar atacağız.

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"TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ"



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti bizim ilelebet hatırlayacağımız son derece önemli bir ziyaret" diyen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sözlerini şöyle sürdürdü:



Çok sevgili kardeşim, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Aynı zamanda hepimiz için de çok büyük bir teşviktir. Sizin yıllarca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi güçlü ve sağlam bir ekonomiye dönüştürdü. Türkiye ile ticaret hacmimizi 5 milyon dolara çıkaracağız.