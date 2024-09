Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! "Sporcularımız burada tarih yazacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu’nda hizmete açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul hem tarih, hem kültür sanat hem de sporun başkenti olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, sevdanız, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılış vesilesi için bir aradayız. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla birleştirecek olan bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu’nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



"İstanbul’umuz sporun başkentlerinden biri olacaktır"

Dünya genelinde öne çıkan şehirlerin kültür ve tarihle birlikte spor ile de adlarını duyurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelişmiş birçok ülke spor merkezlerine, şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Barcelona’dan Tokyo’ya, Los Angeles’tan Londra’ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin de hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul’u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun Türk basketbol tarihinde silinmez izler bıraktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Abdi İpekçi Spor Salonu, ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabaka ile Türk basketbol tarihinde silinmez izler bıraktı. Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye’ye ve Türk basketboluna yakışır tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan sporsever olarak projenin her aşamasını takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz. Şunu öncelikle ifade etmek isterim, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar” şeklinde konuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin hem erkek kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil, 25 adet otobüs kapasiteli otopark alanı bulunuyor. Sporculara özel tasarlanan otel, kamp merkezleri ve fitness salonu ile bu tesis bir spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir. 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız. Aynı şekilde basketbol kütüphanesi, basketbol müzesiyle gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına da özen gösterdik. 15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi her bakımdan İstanbul’umuza yakışan, İstanbul’un marka değerini arttıran bir eser oldu. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşasında emeği geçenleri başta Basketbol Federasyon Başkanı ve ekibini, tüm alın teri olanları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıran Çevre Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Basketbol Federasyonuna ve yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Gençlerimizden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum. Merkezimizin açılışını 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile yapıyoruz. Birazdan kupa maçına çıkacak Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Her iki takımızın taraftarlarına ve basketbol tutkunlarına şimdiden keyifli seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı.

