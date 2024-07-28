Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi. Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

Erdoğan toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu. Daha iyi olacak. Savunma sanayiinde ithalat ihracatımız neydi nereye geldik. Biz çok güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'e bunu yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek benzerini aynen onlara da yaparız. Biz İsrail'e karşı laflarımızı yapıyorsak ticareti kestiysek, çıktı terbiyesizin biri parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmadı dedi. Biz davet ettik. Yeniden Refah'ın adamı var kafadan sıkıntısı var galiba. Biz davet ettik ama olumlu cevap veremedi. Biz de artık süreci ona göre işletiriz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki.

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Bunların bu işlerden haberi yok. Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Siz bulunmamız gereken yere geldik diyorsanız bizim söyleyecek lafımız yok. Bundan sonraki süreçte tüm köylerdeki kardeşlerim Rize'yi farklı yere taşımaları lazım.

Belediyelerimiz de kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirirse inşallah Rize olması gerektiği yere gelecek.