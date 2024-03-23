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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde halka sesleniyor.

23.03.2024 - 14:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Moskova'daki terör saldırısı) Ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Terör kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Terörü bilen çok iyi ülke olarak Rus halkının acısını devletçe, milletçe paylaşıyoruz. Teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz

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