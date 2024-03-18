Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

ANKARA'YA YENİ SEMBOL

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'imizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Atatürk Cumhuriyet Kule'sinin başkentimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri olan Ata Kulesi vardı. Aynı mimarın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol kazandırıyoruz.

BAŞLI BAŞINA BİR AZİM ABİDESİ

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Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı şimdi bu gördüğünüz eserin yerinde yeller esiyordu. Kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir.

ANKARA MÜHRÜ

Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Kütüphane, spor salonu, kafeterya, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı buraya başlı başına vurulmuş bir Ankara mührüdür.

CHP ZİHNİYETİNDEN ANKARA'YI KURTARMAYA VAR MIYIZ?

Bu kule Ankara'ya hizmet ettiği sürece, Turgut Altınok kardeşimize de dualar sürecektir. Kendisi bu birikimizi, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için devam edecek. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yok.

NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA DÖKÜLÜYOR, REZALET

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Önümüzdeki dönem için iş yapmayacaklarını açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir şey beklenemez. Bu taboyu iftihar olarak anlatanları ben Ankara halkına bırakıyorum. Bu anlayışın musallat olmasından üzüntülüyüz Nerede CHP belediyesi varsa dökülüyor, rezalet.

DOLARLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?

Bu paraların akibetllerine dair ipuçları görmeye başladık. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş? Bu başka bir partinin başına gelse, yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir dairede, emekliye ayrıldı. Bunlar da gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin.

BUNLARIN SİYASET BİLİNCİ BU KADAR

DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.

PAÇAMIZA YAPIŞANLAR ÇIKTI

Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor işimize bakıyoruz.

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YEPYENİ BİR ANKARA DİYORUZ

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehri bir köy görünümünden dönüştürdüysek, geleceğe de en iyi şekilde biz hazırlacağız. Yepyeni bir Ankara diyoruz, yola böyle koyuluyoruz.