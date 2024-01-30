Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerimin özellikle şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantısını gerçekleştirdiğimiz ek binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten kutluyorum.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresinin sorumluluğu yöneten iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Geçmişte ülkemizde açık oy, gizli sayım yönetimiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır.

Bugün 28. Dönemiyle faaliyet gösteren TBMM’nin yeni dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği 2018 yılında ve daha sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ülkemizin önemli tarihi noktasında yerini almıştır. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan yerel seçimler bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah bu yerel seçimleri de demokrasi şöleniyle gerçekleştireceğiz.

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"TÜRKİYE'YE KARŞI SİNSİ NİYETLERİ BOŞA ÇIKARIYORUZ"

Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, emperyalistlerin nice sinse oyunlarına rağmen milletimizin iradesini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. 31 Mart’ta bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, azimle çok çalışmak gerekir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğunda 30 yıl önce başlamış bir hareketiz. Önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatın vatan topraklarının her karışını eser ve hizmetle buluşturduk.

2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük ve güçlü Türkiye bırakma hedeflerine çelme takılmaması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarda Türkiye’nin tökezlemesini, yeniden eskiye dönmesini isteyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bizlere çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye ve milletimizdir. Bunun için sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız adaylara ve partilere değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Bunun için vizyonumuzu tüm belediye ve şehirlerimizi kucaklayacak şekilde hazırlıyoruz.

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Seçim günü olan 31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı unutmayacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum.

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı AK eller, AK iller yerel kalkınma başlıyor diye 2004'te vermiştik. 31 Mart seçimlerinde ise 'Gerçek belediyecilik için hazırız, kararlıyız' diye gidiyoruz.

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Türkiye Yüzyılı hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' belirledik.

8 ANA BAŞLIK

AK Parti yerel yönetim vizyonu

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

Dirençli şehirler

Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre

Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri

Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik

Kültür üreten şehirler

Hizmet ve eser belediyeceği

"BİZDEN DEVRALANLAR ŞEHİRLERİMİZE 5 YIL KAYBETTİRDİ"

Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanlarının şehirlerimize 5 yıl kaybettirmek dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz gördü. Bunun seçim çalışmalarımızın merkezine gerçek belediyeciğini yerleştirdik. Amacımız şov ve ajans belediyeciğinden kurtarmaktır.

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Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yaptığına. Şu an onlar AK Parti belediyelerinin aldıkları paradan daha fazlasını aldılar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmadır. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsis yapılıyorsa bunun için de geçerlidir. Her belediye kaynaklardan adil bir şekilde yararlanmaktadır.

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettik. Ama şimdi İBB'nin 3 milyar dolar borcu var. Bunların tek derdi beceriksizliklerinin üstünü örtmektir. Biz hükümet çalışmalarını yönetirken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bizim odaklandığımız tek yer, ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı, milletimizin beklentisidir.

"SEÇİMDE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLDUK"

Bu gerçekler ortada olmasına rağmen gözü ve gönlü şehirlerine hizmet etmek yerine başka yerlerde olanlara ne söyleseniz nafile. 31 Mart’ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciğin üretkenliğine kavuşacaktır.

Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçimde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Daha önceki 2023 hedefleri gibi bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonunu da halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz için hayırlı olan her şeyin başımızın üstünde yeri vardır. Ürettiğimiz hayata geçirdiğimiz, iyi güzel hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği programımızı da milletimize armağan ediyoruz.