Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı İran'ın desteği önemli

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ele aldık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik.



"TERÖRE KARŞI MÜCADELE GÜÇLENMELİ"



PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik.

Haberin Devamı

REİSİ: İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEDE İVME KAZANIYORUZ



"Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu" diyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:



Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik