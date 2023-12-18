Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da iş birliği mesajı

Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Macaristan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı ve Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle Budapeşte’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



“Üst düzey temas ve istişarelerimizin ikili münasebetlerimize müspet yansımaları kesindir”

Macaristan’la dostane ilişkilerin bir asrın ötesine uzandığını vurgulayan Erdoğan, ikili ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendirildiğini ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı resmi ziyaret, Başbakan Orban’ı ise haziran ayında yeniden göreve başlama töreni vesilesiyle misafir ettiğini hatırlattı. “Üst düzey temas ve istişarelerimizin ikili münasebetlerimize müspet yansımaları kesindir” diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve ticarette 6 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

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İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni kurduklarını ifade eden Erdoğan, ortak komitenin ilk toplantısının Türkiye’de düzenlenerek ticaret ve yatırımlara ivme kazandırılmasının planlandığını duyurdu. Firmaların Macaristan, Türkiye ve üçüncü ülkelerde işbirliğini desteklediklerini ifade eden Erdoğan, savunma sanayi ve enerjide de bağları güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı.

Başbakan Orban ile başkanlık ettikleri konsey toplantısında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek ilave adımların ele alındığını ve bir dizi anlaşmaya imza atıldığını bildiren Erdoğan, “Sayın Orban’la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonun bir göstergesidir” dedi.



“Gazze’de İsrail vahşetinin bir an önce sona ermesi için diplomatik çaba harcıyoruz”

Orban ile Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Gazze gibi güncel meseleleri de ele aldıklarını açıklayan Erdoğan, Macaristan’ın 2024’ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Erdoğan, “Ukrayna ve Filistin’de şiddetin çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz. Ukrayna’da diplomatik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendiriyoruz” dedi.

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Türkiye olarak yarım kalan İstanbul Süreci’ni canlandırmaya da hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, Gazze’de İsrail vahşetinin bir an önce sona ermesi için diplomatik çaba harcadıklarını ve 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunun görüldüğünü söyledi.



“Macaristan’ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye olmadan durdurulamaz”

Macaristan Başbakanı Orban ise Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile iki ülkenin 21. asrın birlikte kazanan ülkeler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Ticaret hacminin geçtiğimiz dönemde iki katına çıktığına dikkat çeken Orban, “Macaristan’daki Türk yatırımları miktar olarak artıyor ve iş birliğimiz yeni yeni alanlara genişliyor. Macaristan’ın Türkiye olmadan güvenliği yoktur. Macaristan’ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye olmadan durdurulamaz. Ukrayna-Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, bu Türkiye’nin öncülüğündeki tahıl anlaşmasıyla oldu” dedi.



“Vize serbestisi konusunda da Türkiye’yi destekliyoruz”

Macaristan’ın kendisine birlikte başarıya ulaşabileceği müttefikler arayışında olduğunu ve bu nedenle Türkiye ile stratejik iş birliğini tercih ettiklerini ifade eden Orban, Macaristan’ın AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’ye desteğine de işaret etti. Orban, “Vize serbestisi konusunda da Türkiye’yi destekliyor ve verebileceğimiz her türlü desteği veriyoruz. Üniversiteler arasında iş birliğini geliştiriyor ve Türk öğrencilere burs veriyoruz. İlişkileri yüz yıl öncesinde tesis ettik ve önümüzdeki yılı kültür yılı olarak, 2025’i ise Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettik” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Novak’ın da katılımıyla MÜPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu’nda Türkiye ve Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle tertiplenecek Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programına katılacak.

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