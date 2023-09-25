Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın son zaferiyle yeni fırsat pencereleri açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni’nin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun kısa sürede anti-terör operasyonunu başarıyla tamamlamasından iftihar duyduğunu belirtti.



Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını beklediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



“Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti-terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Muzaffer Azerbaycan ordusunu, gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi, halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir.”



“BU PROJE, ENERJİ ORTAKLIĞIMIZI DERİNLEŞTİRECEK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesinin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki ortaklığı derinleştireceğini belirterek, “Nahçıvan, tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’un önemi, koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesi, Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi’nin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk” dedi.

“İLİŞKİLERİMİZ, EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN MÜSTESNA BİR KONUMDA”



Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, eşi benzeri bulunmayan bir konumda olduğunun altını çizerek, “2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan’ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahçıvan’ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan’ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev’i doğumunun 100’üncü yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşim ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.



“AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SAMİMİYETİNİ UNUTMAYACAĞIZ”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Azerbaycan halkının gösterdiği desteğe de değinerek, “Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip, milletimize yardım etmek için yola koyulan gardaşlarımızın samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu proje de savunma sanayi iş birliğimize ciddi katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle; Nahçıvan Azerbaycan’ın kadim diyarıdır. Sovyet hakimiyeti tarafından Zengezur Azerbaycan tarafından ayrılmıştır.

Ermenistan bütün elektrik ve gaz hatlarını kesmiştir. Işık yok, gaz yok kışlar soğuk geçiyor. 15 yış Nahçıvan gazsız yaşamıştır. 2005’te İran ile imzalanmış anlaşmaya göre mübadele yolu ile İran’dan Nahçıvan’a gazın verilmesi temin edilmiştir.

Üç günden sonra Nahçıvan’da Türkiye ve Azerbaycan üçüncü enerji forumu geçirilecektir. Eminim ki forumun neticeleri uğurlu olacak. Nahçıvan’ın güneşi var. Nahçıvan’da güneş enerji santrallerinin inşasıyla alakalı bizim büyük planlarımız var.

Gelecekte Nahçıvan’dan bin megawatt hacminde Türkiye’ye yeşil enerji ihracı mümkün olacaktır.

Ermenistan ordusu teslim oldu bizim şartlarımızı kabul etti. 5 gün geçmesine bakmayarak artık Azerbaycan’dan Karabağ bölgesine, Ermeni ahalisine insani yardımlar göndermeye başlamıştır. Petrol, benzin, erzak ve diğer insani yardım edilir ve bir de bunu gösterir ki Karabağ bölgesinde yaşayan insanlar milli mensubiyetinden asıl olmayarak Azerbaycan vatandaşlarıdır. Onların güvenliği, Azerbaycan devleti tarafından temin edilecektir.

Aziz gardaşım bu hadise baş verdiğinde siz Amerika’daydınız. Orada dünyanın en ahali kürsüsünden Azerbaycan devletini ifade eden adaletli beyanatlar vermiştiniz. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.