Anketlerde son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tereddüte mahal vermeyecek şekilde öndeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim sosyal medyada troll ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anladıklarında sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar “dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TVNET canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek,” Bu ara Karadeniz'deydim. Meydanlarda muazzam bir coşku var. Bu coşku adeta pik yaptı. Van öyleydi, hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşku ile bizi karşıladı. Otobüs yol almakta zorlanıyordu. Rize, Trabzon, buralar da bambaşkaydı. Ordu öyleydi. Samsun aynen Erzurum'un bir başka görünümlüydü. Samsun da 120 bin kişinin üstüydü, Erzurum'da 130 bin kişi vardı” dedi.



Yarın Kayseri ve Mersin mitingleri olduğunu söyleyen Erdoğan Pazar günü İstanbul'da vatandaşlarla buluşacağını kaydetti.

14 Mayıs seçiminin tarihi bir dönüm noktası olacağını dile getiren Erdoğan, ” 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız yeni yüzyılın bir miladı olarak görüyoruz. PKK'sından FETÖ'süne Bay Bay Kemal'in kendilerine verdikleri umuda bel bağlamış durumda. Gözlerini 14 Mayıs'a diktiler. PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Terör örgütünün başları destek veriyor. Benim milletimin öyle kenara koyacağı durum değil” açıklamasını yaptı.

“Biz bu ülkeyi prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik”

Batılı medyanın işi gücü bırakıp Türkiye'deki seçimleri ana gündem haline getirdiğine dikkat çeken Erdoğan,” Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Bu çok açık bir şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajı veriyor. Biz bu ülkeyi prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. Bay Bay Kemal biz Türkiye'yi yine size bağlı hale getireceğiz diye adeta göz kırpıyor. Bir başka dergi Erdoğan gitsin diye kapak yapıyor. Erdoğan gitsin diyenler tefeciler, teröristler. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitsin diyorlar. Milletim bunların hesabını 14 Mayıs'ta çok güzel soracak. 14 Mayıs seçimleri yerli ve milli Cumhur İttifakı ile kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ve teröristlerle kol kola gezenler arasında geçecektir. Ben milletime güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

'İstanbul’un kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti;

“İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım, burada belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Peki biz İstanbul’u kimden aldık? CHP'den aldık. İstanbul ondan sonra farklı bir İstanbul haline geldi. Basit bir örnek vereyim Haliç kokudan geçilmezdi. O Haliç'i ne yaptık? Temizledik, dip çamurları pompa ile aktardık. Oradaki bütün o pislikleri aldık. Orası 500 bin metrekarelik alan haline geldi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var. Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. Maalesef Haliç tekrar kokmaya başladı. Yaptığımız operasyonu geri döndürdü. Biz Boğaz'ın suyunu da Haliç'e aktardık. Haliç'in suyunu temize döndürmek sureti ile Haliç çok daha farklı bir hale geldi. Metrosunu yaptık. Suyu da Istranca'dan getirdik. İstanbul'a getirdiğimiz bu içme suyu ile huzura kavuştu. Çukur kalmadı. İstanbul, temizlikte dünyada sayılı bir şehir dediler. Şu an mevcut CHP'li belediye başkanı İstanbul'u sel alıp götürürken Bodrum'dan çıkıyor.”

'Atatürk Havalimanı'nda da yüzyılın mitingini yapacağız'

Atatürk Havalimanı’nda yüzyılın mitingini yapacaklarını söyleyen Erdoğan, ”Bizim Atatürk Havalimanı'nda covid döneminde şehir hastanesi yaptık. O bizi çok rahatlattı. 3 ayda yapıldı bu hastane. Millet bahçesi haline getireceğiz dedik. Çevre ve Şehircilik bakanımız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Uygun olan müsait alanda da miting yapacağız. Onlar da sanırım Maltepe'de yapacaklarmış. TEKNOFEST bu alanı bilimin geleceğin sembolü haline getirdi. Bay Bay Kemal ekonomi için Amerikalı bir isim bulmuştu. Adam gelmeye bile tenezzül etmemiş video konferans ile bağlanmıştı. Bay bay Kemal de bunu büyük bir teknoloji diye anlatmıştı. Bay Bay Kemal daha güzel olacak gibi şeyler söylüyor” dedi.

Terör örgütleri ile tarihin en büyük mücadelelerinin verildiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açıldığını, bu sayede terörle mücadele stratejisinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

Erdoğan,” Baktık uzattığımız eli ısırıyorlar, onların anlayacağı dilde konuştuk. Gabar'da bunları yok ettik. Cudi'de yok ettik. Diyor ya bahar gelecek. Biz baharı getirdik. İnlerine girerek getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldı oradan sesleniyorlar. Kandil'i de başlarına yıkacağız. Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi? Şimdi Selo'yu çıkaracakmış Bay Bay Kemal. Sen hukuk devletinde istediğin gibi atıp tutamazsın. Kimden hangi desteği alırlarsa alsınlar, ülkemize zarar veremeyecekler” açıklamasını yaptı.

“Pensilvanya ne söylüyorsa Bay Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor”

Sınır ötesi harekatların bitmediğini, sadece doğru zamanı beklediklerini ifade eden Erdoğan, “ Orada umduklarını bulamayanlar, karşımıza çıkardıkları bir masa ile amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs için kendilerini ortaya atmalarının sebebi budur. Kandil, Pensilvanya ne söylüyorsa Bay Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor. PKK terör örgütüdür sözünü ağızlarından duyamadık. Bay Bay Kemal çık söyle. Söyleyemiyor. Son günlerdeki telaşları pazarlıklarının ortaya çıkmasından kaynaklı. Ülkemizin üzerindeki planlarını hayata geçirmek isteyenler bu treni kaçırmak istemiyor. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının üzerine oynanan oyunu biz çok iyi biliyorlar. Başaramayacaklar” diye konuştu.

Terörle mücadelenin kendileri için 14 Mayıs öncesi ve sonrası olmadığını ifade ede Erdoğan, güvenlik güçlerinin seçim öncesi ve sonrası provokatif bir hadise yaşanmaması için canla başla çalıştıklarının altını çizdi.

'HDP'nin başından beri bu masanın kurucusu olduğu ortadaydı'

HDP'nin en başından bu yana 6’lı masa içinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, ”Her şeyden önce Bay Bay Kemal terör örgütünü ve siyasal uzantısını öyle bir cesaretlendirdi ki herkes içinden geçeni söylemekten çekinmiyor. 100 yılın hesabını soracağız diyor. HDP Bay Bay Kemal'in kapalı kapılar arkasında kendilerine sözler verdiğini açıkça ifade ettiler. HDP'nin başından beri bu masanın kurucusu olduğu ortadaydı. Bay Bay Kemal herkese bir şeyler dağıtırken, terör örgütlerini de ihmal etmiyor. Cezaevlerini boşaltmaktan söz ediyor. Londra'daki tefeciler de ülkemizi avuçları içine almanın hesabını yapıyor. Terör örgütleri ve Bay Bay Kemal'in söylem birliği içinde olmaları çok vahim bir durum. Masanın etrafında olanlardan da itiraz edenler yok. Sadece Kılıçdaroğlu değil yanındakiler de HDP'nin hakaretlerine karşı sessizliğe bürünmüş durumda. Ülkeye şu yeniliği getireceğiz dediklerini duyan var mı? Sadece şunları diyorlar, borç alacağız, eskiye döneceğiz, Erdoğan'dan kurtulacağız. Başka vaatleri yok. Bizim milletimiz bunların peşinden gitmez, yetki vermez. Bunların derdi millete hizmet değil, hatta Erdoğan'dan kurtulmak da değil” dedi.

“Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütünün paçavralarını yan yana getirecek duruma düşürmesin”

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütünün paçavralarını yan yana getirecek duruma düşürmesin. Terör örgütü PKK'ya destek veren dişe diş kana kan sloganları yükseldi. Neresi burası Van. İstanbul Belediye Başkanı burada konuşma yapıyor. Nasıl olur da dişe diş kana kan diye bir sloganın atılmasına müsaade edebilir. Bu görüntülere CHP'den bir itiraz geldi mi? CHP'ye gönül vermiş vatandaşları rahatsız eden bu görüntü Kılıçdaroğlu ve avanesini mutlu etmiş olacak ki terör örgütünün işareti ile karşılık veriyorlar. Seçim günü yaklaştıkça bütün boyalar dökülüyor. Onların işaretine sahip çıkarsan, emellerini de paylaşıyorsun demektir. Öyle bir durum ortaya çıktı ki akıl alır gibi değil. Masada kime ne söz verdikleri için her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar. Elleri ile kalp işareti mi yapacakları bilemiyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine gitsin de Selo'yu serbest bırakacağım desin, diyemez” diye konuştu.

“Meydanlar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor”

Anketlerdeki son durum ile ilgili acıkmalarda bulunan Erdoğan,” Tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuza işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te tereddüte yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Fakat bu seçimlerin bir özelliği var. Büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz bu depremi yaşadı. Deprem bölgesinin insanları birçok yere göç etmek zorunda kaldı. Bu adeta bir yerde şehirlerin boşalması demektir. Şehirlerimize tekrar geri dönenler var. Kendi evinde oyunu kullanma gayreti içinde olanlar var. Biz kamuoyumu bir yokluyoruz. Yoklamamızı meydanlarda yapıyoruz. Meydanlar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Meydanların dilini iyi bilirim dediğim konu bu. İzmir Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu yer değil mi? Orada Kılıçdaroğlu'nun belediyesinin yaptığı bir hizmet var mı? Yine İzmir denince akla İstanbul geliyor. Arası 7 buçuk saatti. İzmir- İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Masa başı anketlerle seçim kazanılmayacağını Bay Bay Kemal ve avanesi bir kez daha anlayacak” dedi.

“Sosyal medyada bir video kaç kere izlendi diye mutlu oluyorlar. Gerçi orada da foyaları ortaya çıktı” diyen Erdoğan,” Kurdukları düzen ortaya çıkınca o rakamların hepsi çöp oldu. Anket firmaları da para karşılığı bunlara mutlu olacakları sonuçlar veriyorlar. işin komik yanı sosyal medya anketlerinden yapay sonuçlara kendileri de inanıyor. Bu millet gerçek anket sonucunu 14 Mayıs'ta verecek” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, ”Bunların anlamadığı şu. Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anladıklarında sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Ne yapıyorlar? Sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Sosyal medyada 40 milyon kişiye ulaşan şebeke kurmuşlar. Bu da yalan. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Anne kucağındaki bebeğe de ulaşmışlar. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz, bir kadın görünüyor ama gerçekte erkek kullanıyor. Tam bir şebeke yani. Bu troll ordusu bay bay Kemal'e çalışıyor. Baya da para veriyor. Depremzede gibi davranıp insanları kandıran binlerce tweet attılar. Adına 'köleleştirilmiş hesaplar' denilen hesapları devreye sokuyorlar. Gerçek insanların hesaplarını çalıyorlar. Bunlar aynı zamanda modern hırsız. Burada kendi propagandalarıyla ilgili paylaşımlar yapıp sahibi görmeden siliyorlar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri görüyorsunuz. Bay bay Kemal bu işleri bırak, mücadeleni delikanlıca ver. Bizim muhalefete bu aklı dışardan veriyorlar. Suçüstü yakalanınca benim çalışma arkadaşlarıma kara çalıyorlar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Siyaseti kirlettiği gibi sosyal medyayı da kirlettiler. Biz siyaseti sosyal medyada tıklanmak için yapmıyoruz, gönüllere girmek için yapıyoruz. Sosyal medyada elbette biz de varız ama bot partisi değiliz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaştığımız bir mecra olarak kullanıyoruz” diye belirtti.

TEKNOFEST'e toplam ziyaretçi sayısının 2,5 milyonu bulduğunu söyleyen Erdoğan,” Bu bunları çılgına döndürdü. Gelenlerin kahir ekseriyeti gençlerdi. Bunlar da diyor ki, gençler bize destek verecek. Savunma sanayisine çılgınca saldırıyorlar. Niye saldırıyorsunuz? İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'nın olması sizi niye rahatsız ediyor? 'Erdoğan bunun kayınpederi, Erdoğan bunlara destek veriyor' diyorlar. Eğer samimiyseniz devletten BAYKAR'a verilen destek nedir açıklayın. Bunu açıklayamıyorsunuz. Bu namus meselesi . Dünürüm bırakın kredi almayı, arsa noktasında dahi devletin arsalarını kesinlikle kabullenmezdi. İlla paramı veririm, arsa sahibi olurum. Hep böyle olmuştur. Çocuklar da böyle. Atatürk Havalimanı'nda attığımız adım niye rahatsız ediyor? Orada dünyaya bir görüntü veriyoruz. Savunma sanayisinde nereden nereye geldik gösteriyoruz. Bunlar niye rahatsız ediyor? Mesele özgüven meselesidir. Aynı işleri küresel firmalar yapsa bize parasıyla satsa hiçbirinin sesi çıkmazdı. Sadece araç değil, tüm mühimmatlar da yerli ve milli. 21 yıllık Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yaptık, tüm bu kazanımları elde etti. Masanın etrafındakilerden birisi 'Bunlara destek verdim' diyor? Ne verdin? Çık açıkla. Senin ne yaptığını millet ve hele hele ben iyi bilirim. Onların ne dediklerine bakmadık. Savunma sanayisinde yaptığımız atılımların terörle mücadelede faydasını görüyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceksin. Bunlar hoş geldin der mi? Bay bay Kemal, 'S-400'leri depoya kaldıracağız' diyor. Nasıl kaldırırsın? Sana bu yetkiyi kim veriyor? Bu imkanı benim milletim vermez. Biz geldiğimizde yerli ve milli yüzde 20 idi. Biz bunu yüzde 80'e çıkardık. Savunma sanayisinde 2022'de sadece 62 proje yürütülürken, bu sayı bugün 750'yi geçti. Bunları AK Parti hükümeti gerçekleştirdi. Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kızılelma'nın irtifa testleri sürüyor. TCG Anadolu'yu denize indirdik. İzmir'de şuanda on binlerce kişi TCG Anadolu'yu ziyaret ediyor” dedi.