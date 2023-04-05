Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya el uzatılması kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

İsrail polisinin terör eylemleriyle Filistinli Müslümanları hedef almasından üzüntü duyduğumuz ifade etmek istiyorum. İsrail yönetiminin ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında... İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum.

"EMEKLİLİK DÖNEMİNİZDE DE SİZLERİN YAYINDA OLACAĞIZ"



Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizlere hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür. Parklarla yeşil alanlarla donattığımız şehirlerimizdeki imkanlar öncelikle sizin hizmetinizdedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendi işinde ya da ücretli çalışmaya devam edecektir. Bir kısmı yeni bir hayata adım atacaktır. Engeli olmayan insan için uğraşacak hobi bitmez. Emeklilik döneminizde de sizlerin yayında olacağız. Sizler eski Türkiye'yi krizlerini kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğinin sizler canlı şahidisiniz. Hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz. Her alanda ülkemizi asırlık eksiklikleri tamamlayarak bugünlere getirdik. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik sürecini rahat geçirmek sizlerin hakkıdır. Bunları emekli maaşıyla yapacaksınız. Hükümete geldiğimizde 50 dolara tekabül eden maaşı alan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 400 dolara yükselttik.

Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimizde fiş toplayarak vergi iadesi alırdı. Bu uygulamayı kaldırarak elde edileni maaşlara ekledik. Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık. PTT aracılığıyla maaşları evlerinde alabilmelerini sağladık. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükselmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Biner lira olarak başlayan ikramiye ödemelerinin tutarını 2 bin liraya çıkardık. Son günlerde birileri emekli maaş ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor.