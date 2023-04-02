Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu: Sıradan bir seçim değil, bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle ramazan sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum. Devletimiz ve belediyelerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Milletimizin neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla proje üreteceğiz. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

Biz başkaları gibi sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk kavgası vermiyoruz. Hükümet olarak depremin izlerini siliyor diğer taraftan hizmet ve eser siyasetimizi devam ettiriyoruz. Tek bir açılış töreniyle 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık.

Sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu görüyorsunuz. Terör örgütünün uzantısıyla birlikte 7'li koalisyon. 1 sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar kavgasız adaylarını belirleyemediler. Güneş Motel utancı dahil çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Şimdi bahardan barıştan bahsediyorlar. Daha 7 kişi birbiriyle anlaşamıyorlar. Bizim başlattığımız projeleri bile ya yarım bıraktılar ya da rafa kaldırdılar.

Ağızlarını her açtıklarında engellemekten bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizi konuşuyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7500 bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak müjde verdik. Yerli otomobil Togg'un kuraları çekildi. Çok yakında yollarda göreceksiniz. Önce İHA ardından SİHA, Akıncı daha sonra Kızılelma ile gökleri fethettik.

İslam alemiyle ticari, sosyal, kültürel bağlarımızı tahkim ediyoruz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacağız. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ayak oyunlarıyla kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Bunun için sizlerden sandığa gittiğinizde hassas davranmanızı bekliyorum. 14 Mayıs'ta sadece adaylar ve ittifaklar arasında değil iki farklı siyaset tarzı arasında tercihte bulunacaksınız. Gelir gelmez biz terör başını çıkartacağız, Edirne'deki malum zatı çıkartacağız. Selo denilen adam Diyarbakır'da 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi, Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Benim milletim size yol vermeyecektir. Sizlerden hakikatleri aile üyelerinize komşularınıza anlatmanızı istirham ediyorum.