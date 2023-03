Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin 431’i Adıyaman’da 22 bin 467 kalıcı konutun temel atma törenine katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Havalimanında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yerel yöneticiler tarafından karışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde kaybedilen 50 binin üzerindeki insanın acısının hale taze olduğunu ifade ederek, ramazan ayına buruk girmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.



Depremin milyonlarca kişinin yüreğinde açtığı yarayı sarabilmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem afetini bir de sel felaketi izledi. Bir kez daha depremde ve sellerde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



Arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetlerinin aldığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız” diye konuştu.



1 YILDA 319 BİN KONUT VE KÖY EVİ İNŞA EDECEĞİZ



Adıyaman’da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı 37 binin üzerinde binada 95 bini aşkın bağımsız bölümün tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:



"Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640’ı bulacak. İster merkez ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4 bin 431’i Adıyaman'da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün burada temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Bu arada 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman'da ilk evim için 2 bin 650 konutun, ilk arsam için de 6 bin 250 arsanın hak sahiplerini kura çekişleriyle belirledik.”



DEPREMZEDELERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR



Deprem gününden bu yana depremzedelere çeşitli kalemlerde ödeme yaparak destek olduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Her depremzede aileye 10’ar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100’er bin lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı, ev sahibi ayrımı yapmadan 15 bin lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında yani yılda 36 bin lira ile 60 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için, sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza yüz binlerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz. Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde komutların maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz iki artı bir evlerin aylık ödemesi 510 liradan, üç artı bir evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip üç artı bir evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borçla 214 bin liraya ancak çıkıyor. Evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında, devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyoruz.”



'BİRİLERİ YALAN YANLIŞ BEYANLARLA ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'



Birilerinin milletin ne yaşadığı devletin ne yaptığından habersiz olduklarının anlaşıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Kardeşlerim birilerinin milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor; ‘Biz geleceğiz. Geldikten sonra da her şey bedava’. Belediyen var, senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canhıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok.”



'DEPREM BÖLGESİNİ 1 YILDA AYAĞA KALDIRMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ'



Afet konutlarını 1 yılda tamamlayacaklarını kaydeden ve dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşasını Türkiye’den başka bir ülkenin yapamayacağını savunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, en önemli ihtiyacı olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İşte bugün temeli atıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konutu ve köy evini, altyapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Ayrıca 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını da bu süreçte inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim açık konuşuyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme girdi. Kardeşlerim, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Kastamonu, Bartın, Giresun bütün buralardaki selleri yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Giresun'daki sel afetini yaşayanlar bunun şahididir. Ülkemizin dört bir yanında tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü, tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Kardeşlerim bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağladık. Nereyi nereye bağladık işte bütün bunları yapan irade Allah'ın izniyle bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle bir aradayız.”



'ADIYAMAN’IN HAYALLERİNİ 7.7 VE 7.6 DEPREMLER YIKAMAZ'



Adıyaman’ın yeni yüzyıl hedefine adım adım ilerleyeceğini ve şehrin hayallerinin depremlerle yıkılamayacağını kaydeden Erdoğan, "Adıyaman sahip olduğu tarihi ve tabii zenginliklere rağmen uzunca bir süre hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Türkiye'nin son 20 yılında gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde diğer şehirlerimizle birlikte Adıyaman'ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten, adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan turizme kadar her alanda kurduğumuz meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman gerçeğiyle karşı karşıyayız. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ne de 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken ve Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru yürüyecek" diye konuştu.



'BU İKTİDAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖMDÜ'



Türkiye’nin AK Parti iktidarında terörle mücadele ettiğini ve terör örgütlerini gömdüğünü ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü temsilcisi parti ile kol kola olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Allah’ın yardımı bizimle beraber olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Hiç endişe etmeyin. Bunların hepsini aşacağız. Unutmayın. Bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir. Bir yandan yaşayarak, diğer yandan düşman saldırılarından, teröre kadar çeşitli tehditle yüzleşerek nice sınavlara maruz kaldık. Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler var mı? Şu anda PKK, YPG nerede Evelallah, bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu ve bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz. Ben sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum ve değerli kardeşlerim işte bu 11 vilayette atacağımız adımlarla, Allah'ın izniyle bunlara gereken hesabı 14 Mayıs'ta vereceğiz. Ben sizin gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum.”



'KILIÇDAROĞLU’NA ARZU EDERSE EV VEREBİLİRİZ'



Deprem felaketinde Adıyaman’da yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve ailesine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutların 1 yılda bitirilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Bay Kemal 1 yılda konutların bitemeyeceğini söylüyor. Bay Kemal, biz bugüne kadar 1 milyonun üzerinde konut yaptık. Bunları da yapacağız ve arzu edersen bir tane de sana verebiliriz” dedi.



Erdoğan, konuşmasının ve ilçelere yaptığı canlı bağlantıların ardından Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan’ın yaptırdığı duaya eşlik edip, bakanlar ve depremzedeler ile butona basarak kalıcı konutların temellerini atmış oldu.