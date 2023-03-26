Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yılda 319 bin, toplamda da 650 bin konut inşa etmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Misafir Edilen Depremzedelerle İftar Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaraları hızla saramaya başladığımız bir sürece başladık. 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böyle büyük bir felaketi hızla sarmak herkesin yapabileceği bir şey değildi. Devletimiz ilk günden beri halkımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkelerin destekleri elbette unutmayacağız. Felaketin büyüklüğü ve iklim şartları nedeniyle bir takım eksikliler yaşanmıştır. Bunların telafisi de yapılmıştır. 600 bin konut yaparak sağlam e güvenli yapıları şehirlerimize kazandıracağız. Kahramanmaraş'ı Hatay'ı Adıyaman'ı depremde zarar gören şehirleri yeniden ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler.

Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor, az hasarlı binalarda ufak bir tadilatla oturulabiliyor. Ölen vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama yapacağımız kalıcı konutlarla bunu bir nebze azaltabiliriz. Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem bölgelerini ilçe ilçe paylaştı. Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimizde ihmal edilmiyor. Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşliğin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yapısı var. Türkiye'nin yeni bir katılıma hazırlandığı bu dönemde böyle bir kucaklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bizi yine yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.