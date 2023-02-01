Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bay Kemal' yanıtı: Yeni sloganını vereyim, al tepe tepe kullan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla çareyi başka yerlerde değil, hep burada aradık. Yeni yönetim sistemimizle, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını belirtip, bu sürecin en sağlıklı şekilde yürüyecek sistemi zaten kurduk. Sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonu da yine Meclis'imizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır.

Bundan 20 yıl önce milletimize ne söz verdiyse Rabbim hepsini yerine getirebilmeyi nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan onca krize rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri atmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de, önümüzde çıkartılan engellere rağmen büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse ya da ülkemizde başka döneme denk gelse çok büyük yıkımlara yol açacak nice badireyi milletimizin desteğiyle atlattık.

AK Parti ülkemize ve milletimize işte bu özgüveni ve zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öyle hızlı oldu ki muhalefet bile gerisinde kaldı. Önceki gün 6 parti göya aylarca çalışıp hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. Böyle bir metin hazırlanınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor. Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri ihmal etmiş hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Karşımızda cumhurbaşkanı adayı beklemekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına pek de ihmal vermiyoruz. Bir bakalım dedik ne yapmışlar diye keşke bakmaz olaydık. Bu partiye umut bağlayanlar arasına çok üzüldük.

MUHALEFETE MUTABAKAT ELEŞTİRİSİ

Muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler yormayı, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bakmamışlar. Baksalar vaat ettiklerinin fazlasının da yapılmış, ya da yapılmakta olduğunu görürlerdir. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş.

3-4 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi... Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları vaatleri ortaya yazmazlardı. Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Genel Kurmay Başkanlığına ve MİT başkanlığına saldırarak bu kurumların baş ezdikleri tüm terör örgütlülerine ve onları kullananlara selam veriyorlar.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE BU KADAR MUHTAÇ MIYDIN?"

Akkuyu nükleer, kamu özel projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesini istemeyen batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi; Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesine bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası'nın Ziraat Bankası’nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı.

Önümüzdeki 5 yılda %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

Benim adaylığım bir yıldır belli. Anayasa ortada, seçim kanını ortada. Geçen haftaya kadar neden benim aday olamayacağım aklınıza gelmedi?

"BAY BAY KEMAL"

Muhalefetin en üst düzeyin temsilcisi Kılıçdaroğlu'nun idrağını gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın göstergesidir. Adaylığını zor yetiştirecek. Milletin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal. Telifini de istemeyiz, bizden yana helali hoş olsun.

Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Milletin gülmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz bari o işe yarayın. Eğer siz kulak verilecek iş yaparsanız biz de size o nazarla bakarız. Esasen yaptığı siyaset değil alenen asisliktir.

"MENDERES'İN SLOGANINI ÇALDILAR"

Bunların tarihleri hep benzer işlerle dolu oldukları için bugün yaptıklarına şaşırmamak lazım. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in bugün de sloganını çalarak genel merkezine asmışlar.

Milletimiz 14 Mayıs'ta bu utanmazlık siyasetine "yeter" diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 2020 yılbaşından bu yana devlet ziyareti dışında tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettiğimiz illerde vatandaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik. Hayatın her alanında tüm gücümüzle desteklediğimiz kadınlarımızla, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle doyumsuz sohbetler yaptık.

Bay Kemal sen SSK'nın genel müdürlüğünü yapmışsın, seni oradan tanır, ne hale getirdiğini biliriz. Onlar varsın 6'lı masada devam etsinler bizler meydanlarda devam ediyoruz. Nasip olursa bu hafta da Aydın'dayız.

Açıkladıkları programı ülkenin meselelerini çözmek için değil, Batı'lı efendilerinden aferin almak için açıkladıklarından çekinmiyorlar. Hükümete geldiğimizde vesayet güçlerinin bize dayattığı, Gezi olaylarında önümüze konan şartların, kendilerini siyasi ve hukuki mecralarda engellemek için ne varsa hepsi de bu metinde mevcuttur.