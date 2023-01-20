Erdoğan 'Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz' dedi ve ekledi: Seçim için sayılı haftalardayız

Esenyurt'ta yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Esenyurt Meydanı'nda gerçekleşen temel atma törenine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayraklarıyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, 6 Şubat itibariyle okul öncesi eğitimde yer alan tüm öğrencilere yemek desteğinde bulunacaklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kampüsün temelinin atılacağı alana canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, temel atılacak bölgeyi gördükten sonra butonlara basıldı ve temel atılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini atmakta olduğumuz bu inşaatların yüzde 17'si bitmiş vaziyette. Hızla, biz inşaatlarımıza devam ediyoruz. İnşallah 1 yıl sonra eğitim öğretime bu külliyede devam edeceğiz. Biz AK Partiyiz, Cumhur İttifakı'yız, farklıyız. Burası çeşme musluğu değil, alanı görüyorsunuz. Külliye, kampüs ve böyle bir eser şu anda ülkemizin hiçbir yerinde yok. İlk defa böyle bir eğitim kampüsünü inşa ediyoruz. Öyle bir inşaat yapıyoruz ki, burası 68 bin metrekare kurulu alan böyle bir yer. Muhteşem bir eser ortaya çıkacak ve Esenyurt bu eserle bir başka değişim, dönüşüm yaşayacak inşallah" dedi.

30 BİN KİŞİ ESENYURT'TA…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefanız, sevginiz, meydanlara sığmayan aşkınız için teşekkür ediyorum. Az önce arkadaşlarımdan, emniyetten resmi rakamı istedim. Ne kadar dedim? Dediler ki, şu anda 30 bin. Esenyurt'ta, siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez. 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Ben pek temel atma törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Esenyurt ve İstanbul'daki evlatlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum. Öğrencilerimize anne baba şefkatiyle yaklaşan, onları en güzel yetiştirmeye çalışan çocuklarımızın zihinlerini, bilgiyle, ahlakla, erdemle, ilmek ilmek dokuyan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize birlikte şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'İSTANBUL'A TOPLAM EĞİTİM ALANINDA 90 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına, evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebeveynlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmeni, öğrencisi, ailesi idarecisi ve bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırma ve onların geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Durmadık, usanmadık. Medeniyetimizin göz bebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıptayla baktığı İstanbul'umuza ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda İstanbul'umuza toplam eğitim alanında ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 90 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece İstanbul'a sadece eğitime. Sadece bu sene şehrimize yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını öncülük yapmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

'MODERN BİR KÜLLİYENİN İNŞASINA BAŞLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Böylece şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Öğretmen sayısındaki iyileşme sayesinde ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarımızda öğrenci mevcudu 60, 70, 100. Öyle durumlar vardı. Şimdi durum farklı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser inşallah Esenyurt'la birlikte İstanbul'umuzun medarı iftiharı olacaktır. Toplamda 10 bin 412 öğrencimizin eğitim öğretim görebileceği bu tesiste, 40'ar derslikli 5 ayrı Anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip lisesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli bir mesleki teknik Anadolu lisesiyle, 3 derslikli bir ana sınıfı bulunuyor. Bu tesiste kuracağımız 12 derslikli bilim sanat merkezi ve planetaryum ile de özel yetenekli öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Engelli odası olan 150 bin öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarımızla da ülkemizin dört bir köşesinden gelecek evlatlarımıza burada barınma imkanı sağlayacağız. Tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat cami, akıllı spor salonu, konferans salonu, kütüphanesi, en modern imkanlarla donatılmış 88 adet laboratuvarıyla öğrencilerimizi akademik sosyal ve kültürel bakımdan teşvik edeceğiz" diye konuştu.

'RAMİ KÜTÜPHANESİNİ YERİNDE GÖRÜN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda bazı işlerini tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle neticelendirmeyi hedefliyoruz. Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören, icraat odaklı çalışan bir hükümetiz. 40 yıldan fazladır bu anlayışla milletimizin huzurundayız. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında milletimize hizmet davasından asla sapmadık. Asla taviz vermedik. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu çok daha fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda, bol keseden atıp tutup millet yetki verince bahane arayanlardan, mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Habbeyi, kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim tarihimizde de kitabımızda da tasavvurumuzda da asla yeri yoktur. Geçen hafta İstanbul'da 36 bin metrekareyi aşan kullanım alanıyla peyzaj alanlarıyla, yaklaşık 110 bin metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nin açılış heyecanını yaşadık. Tavsiye ederim muhakkak Rami Kütüphanesi'ne gidin, yerinde görün ve elhamdülillah AK Parti olarak biz neymişiz, bunu görünce takdir edeceksiniz. 6 yıl süren, buradaki öğrencilerimiz çayını kahvesini çorbasını ve kek alacak. Para falan vermek yok. 24 saat buradaki kütüphaneden istifade edecek" dedi.

'BAY KEMAL SSK'NIN GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU ZAMAN HASTANELERİMİZİN HALİNİ BİLİYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde 6 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından İstanbul'umuzun sembol mekanlarından Yeni Camii'yi tekrar ibadete açtık. Çamlıca Kulesi'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, marmaraydan Avrasya Tüneli'ne, Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na, metro ve hızlı tren hatlarından şehir hastanelerine kadar sayısız yatırımı İstanbullu kardeşlerimizin emrine verdik. Çam Sakura'yı yaptık mı? Gidiyorsunuz, görüyorsunuz. İstanbul'a ve İstanbullu'ya benim insanıma buralar yakışır da onun için. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi? Savaş Ay hayatta olsa da bunun filmlerini tekrar gösterse. Murat Dilmener Şehir Hastanesi, 49 günde yaptık. Aynı şekilde Anadolu yakasında bir tane daha yaptık. Bin 6 odası olan şehir hastaneleri. Benim vatandaşım hastane kapılarında sersefil olmamalı" diye konuştu.

'BİZİM İCRAATIMIZIN ULAŞTIĞI YERLERE BUNLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6'lı masadan birileri metroya binmişler. Metroya binmişler de metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allah'u alem daha Paris'i bile görmüş değiller. Biz bunları yapalı, unuttuk, unuttuk, siz neredesiniz ya? Vah zavallılar. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz. İnşallah Esenyurt Eğitim Kampüsümüzün de önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük eğitim öğretim külliyesi olacak olan Esenyurt Eğitim Öğretim Külliyemizin milletimize, İstanbulumuza, Esenyurtlu kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'BU YIL TOPLAM EĞİTİM BÜTÇEMİZ 651 MİLYARA LİRAYA ULAŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yüklediniz. O günden bugüne yola çıkarken biz ne dedik. Biz bırakır mıyız? Siz bizi yeter ki bırakmayın. Ne dedik bu yola çıkarken. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi, dış politika ve bütün bunlarla beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Böyle çıktık mı bu yola, çıktık. Eğitimde önemli adımlar attık. Yılbaşında, devreye giren 2023 bütçesi dahil, şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bunun arkasında durduk. Bu yıl toplam eğitim bütçemiz, 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden, 612 bine çıkardık. Bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Derslik ve öğretmen sayılarındaki artış çocuklarımızın sınıf mevcutlarına da müspet yansıdı. Okullaşma oranlarımız tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Geçmişte, 60,70, 100 kişilik sınıflarda okunurken hamd olsun bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Şimdi 20, 15, bazı yerlerde 10 kişilik sınıflarda eğitim öğretim yapıyoruz. İlk orta öğretim öğrencilerimize, toplamda 3 buçuk milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Ah, ah. Bizim jenerasyon, kırtasiyeci dükkanlarına gider orada 1 hafta 10 gün bekler kitabını almaya çalışırdı. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi okullar açılırken kitaplar masanın üstünde mi? Sıranın üstünde mi? Bu sene bir şey daha yaptık. Yardımcı ders kitaplarını da vermeye başladık. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4 + 4 + 4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Evlatlarımıza çok geniş bir yelpazede, kendi kabiliyetlerine ve isteklerine uygun dersleri seçme imkanı getirdik. Yasakları ve çocuklarımıza yönelik adaletsizlikleri bertaraf ederek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Göreve geldiğimizde her 100 kızımızdan sadece 39'u ortaöğretime devam ediyorken, bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün 95'e yükseldi. Biz kızlarımızı cehaletten çekip çıkardık. Bunu başardık. Şimdi onların standardını yükseltiyoruz. Sadece lisans değil, lisansüstü bunları başarmamız lazım ve artık devletimizin birçok kademesinde, kızlarımız var mı? Kadınımız var mı? Artık vali oluyor mu? Yargıda mensubiyet kazanıyor mu? Asker subay oluyor mu? Bunları hep beraber Cumhur İttifakı olarak aldığımız kararla başardık ve yürüyoruz" diye konuştu.

'ARTIK VAKİT YOK, SAYILI HAFTALARDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi geliyor 2023. Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak, el ele, omuz omuza sandıkta da yürüyor muyuz? Artık vakit yok. Artık sayılı haftalardayız. Ben size inanıyorum, siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izniyle bu işi başarırız. Bu kardeşiniz, geçen hafta Muğla'daydı. Yarın Bursa'dayım. Yarın Bursa'da inanıyorum on binlerle buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz. Ben diyorum ki, buralar başka, İstanbul bambaşka. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. Esenyurt'u sıfırlamanız lazım, ona göre. Esenyurt'tan diğerlerine bir şey kalmaması lazım. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu bu yanlışın bir daha olmaması lazım. Birileri olmadık bahanelerle evlatlarımızın eğitim hakkını gasbederken biz evlatlarımızda okulları arasına konulan engelleri kaldırdık. 28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarımızı yeniden ihya ettik. Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümler ve sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde bu okullarımızı tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Meslek liselerimiz 2022 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştı. Bunun yaklaşık 100 milyon lirasını öğrencilerimize, 200 milyon lirasını öğretmenlerimize katkı payı olarak ödedik. İnşallah bu sene meslek liselerinde 3 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Köy okullarımız var. Yeni bir yaklaşımla tekrar milletimizin hizmetine sunduk. Sadece 1 yıl içerisinde 2 bin 325 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık" diye konuştu.

'OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YER ALAN TÜM YAVRULARIMIZA YEMEK DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 senesi içinde 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını bu şekilde hizmete açmayı planlıyoruz. Yine geride bıraktığımız 2022 senesinde, 6 binin üzerinde anaokulunu eğitim öğretim hizmetlerine dahil ettik. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki miniklerimiz için şimdi bir adım daha atıyoruz. Halihazırda, 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını, Bay Kemal hep yalan söylüyorsun. Yemek verilmediğini söylüyorsun. Resmi rakam veriyorum. Çok yakında 5 milyon öğrenciye bu rakamı çıkaracağız. 6 Şubat itibariyle, okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Böylece küresel ekonomik kriz döneminde ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız. Bu müjdemizin evlatlarımıza, anne babalara ve öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum. Özetin özeti diyeceğimiz tüm bu yatırımlarımızla sadece ülkemizin, asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık aynı zamanda Türkiye'yi büyük bir şahlanışın eşiğine getirdik. Bu şahlanışın adı nedir? Türkiye Yüzyılıdır. Bu şahlanışın adı, Türkiye Yüzyılı. 85 milyonun tamamının ortak davasıdır, gayesidir, ülküsü ve idealidir. İşte bununla bu yola devam ediyoruz. Daha ileri gidiyorum. Nedir? Kızılelma'mızdır. Türkiye Yüzyılı'yla içinde bulunduğumuz asrı, milletimizin asrı yapmaya var mıyız? Hazır mıyız? Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü birikimin üzerinde, Türkiye Yüzyılı'nı yükselteceğiz.

'2023'TE HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023, çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin müreffeh yarınları için 85 milyon olarak hep birlikte bu imkanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların da yakından takip ettiği, bugün gazeteciler sordu. İngiliz The Economist bizimle ilgili bir şeyler söylemiş. Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek. Benim milletim belirleyecek, milletim. Benim Mehmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım Ayşe'm, Fatma'm belirleyecek. Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz" diye konuştu.

'ATİNA'YI VURMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK YETER Kİ AKILLI OLUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı, milletimizin gurur kaynağı olan Savunma Sanayi göreve geldiğimizde, ne kadar yerliydi. Yüzde 20 şimdi ne kadar yüzde 80. Nereden nereye? Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde İHA'larımız, SİHA'larımız gidiyor, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ee? Bu Atina'yı vurursa ne olacak? Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız, biz eli kolu bağlı mı duracağız. Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız ve durmayacağız" ifadelerini kullandı.

'2053 VİZYONUNA SAHİP ÇIKMAYA HAZIR MIYIZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, gürcüsüyle, abazasıyla, boşnağıyla ayrım yok. Allah için sevmek var. Bu yolda böyle yürüdük. Yürüyoruz. Ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirini bugüne kadar nasıl kırdıysak, 85 milyon olarak hepimizin ortak görevi nedir? İşte bunu iyi kavrayacağız. Yüreğimde, millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın sözde, kararda, gelecek de milletimizin çağrısına katılacağına inanıyorum. Bunun için sizlerden 2023 için çok coşkulu bir ses bekliyorum. Sandıkta iradenizle birlikte evlatlarımızın geleceğini kurtarmaya hazır mıyız? Öyle bir ses verin ki herkes bunu duysun. Esenyurt, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Esenyurt, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Esenyurt, savunma sanayimizi baltalamaya çalışan o habis, kirli niyetleri bir kez daha kursaklarda bırakmaya hazır mıyız? Esenyurt, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak geleceğe yürümeye hazır mıyız? Siz neler yaparsınız, neler. Sizlerin, gücü sevgisi, coşkusu, kararlılığı bizimle olduğu müddetçe, kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Esenyurtlu kardeşlerimizin duası bizim yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.