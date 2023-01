Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa yeni müjde: 150 milyar liraya çıkartıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Dünyanın her yerinde esnaf vardır ama ülkemizin özellikle esnafı ve misyonu çok çok farklıdır. Biz Anadolu’nun kapılarını elbette ecdadın kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık ama Anadolu’yu asıl fethimiz her biri birer alperen olan esnafımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu. Gönülleri fethede fethede bu toprakları vatanımız haline getirdik. Sadece bununla da kalmadık. Devletimizin omurgasını da esnafımızı merkeze alarak bina ettik. Yaşanan her kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi gizli gücümüz esnafımızın, ahilerimizin dirayetine ve gayretine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz’da gördük. Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnafımızdı. Sivil şehit ve gazilerimiz arasında da ilk sırayı esnafımız alıyor. O gece birileri atacakları sosyal medya mesajlarının tonunu ayarlamakla meşgulken bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu" dedi.



'İŞLERİN NASIL GİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ÖNCE ESNAFIMIZA BAKIYORUZ'



"Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik" diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnafımıza bakıyoruz. Orada huzur varsa birlik varsa şükür varsa 'Tamam' diyoruz. Yok orada sıkıntı görüyorsak şikayet duyuyorsak hemen dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz. En çok mutlu olduğumuz husus da esnafımızın bin yıllık şükür, kanaat geleneklerini sürdürdüklerini gördüğümüz örneklerdir. Geçtiğimiz ay Antalya Kumluca’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ekipler esnafımıza acil ihtiyaçları için 10’ar bin lira maddi destek verdi, veriyor. Esnafımızın bir kısmı 'Benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var. Önce onlara verin’ diyerek kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Esnafımız bu ahlaka, bu duruşa sahip olduğu müddetçe Allah’ın izniyle ne bu ülkeye ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu’da 'esnaf' demek 'ahi' demektir; 'ahi' demek de 'kardeş' demektir. Ahiliğin esasları da şunlardır; inanca sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat."



'DALGALANMALARI GÖĞÜSLEMEK İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİK'



Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nı da esnafla birlikte inşa edeceklerini vurgulayarak, "Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir Covid-19 salgını yaşadık. Bu salgınla birlikte küresel emtia ve gıda tedarik zincirlerinde kırılmalar başladı. Yetmedi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üstüne bir de enerji krizi eklendi. Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler hayat pahalılığının başını çektiği ciddi krizlerle boğuşuyor. Avrupa’dan ABD’ye tüm dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Türkiye, güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde hamdolsun, tüm bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başarmıştır. Tabi bu arada sıkıntılar da yaşadık. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik önceden beri devam eden sinsi oyunlar ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. İçeride kasıtlı bir şekilde körüklenen panik bu tehdidin faiz, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Eşi benzeri görülmemiş bir tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Öncelikle her kesimin ama özellikle de esnafımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık. Salgın döneminde esnafımıza sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktardığımız kaynak 4,6 milyar lira. 3 bin ve 5 bin lira tutarlarındaki hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır" diye konuştu.







'DESTEK PAKETİNİN LİMİTİNİ 150 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın her daim yanında olduklarını belirterek, "Verdiğimiz destekler ve yaptığımız iyileştirmeler sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık. Şayet son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saymaya kalksak saatler hatta günler sürer. Mesela esnafımızın Halkbank’tan kullandığı faiz indirimli kredi bedelini 5 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafımızın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50’ye kadar artırdık. Son olarak esnafımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 7,5'e indirdik. Hazinemiz esnafımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 1'inci ve 2'nci risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnafımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz" dedi.



'ENFLASYON SEBEBİYLE OLUŞAN REFAH KAYBINI TELAFİ EDİYORUZ'



Erdoğan, önceki dönemde sadece küresel krizlere karşı vatandaşı korumakla kalmayıp, ekonomi programını hem önlerindeki engelleri aşacak hem de daha büyük hedeflere yönelebilmelerini sağlayacak şekilde yeniden oluşturduklarına işaret ederek şöyle konuştu:



"Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayalı ekonomi programımızı kararlılıkla uyguladık. Dünyanın resesyonu ve küçülmeyi konuştuğu bir dönemde biz 2021’de yüzde 11,4 ve 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nispi yavaşlamayı durdurup yeniden yükselişe geçtik. İstihdamda 31,5 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İhracatımız 254,2 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Buraya 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye. Cari açığımızın en önemli sebebi olan enerjide Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına, güneş ve rüzgar santrallerine kadar her alanda çok büyük bir atılım içindeyiz. Çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz pek çok projenin hayata geçtiğine şahit olacak, sevincini hep beraber kutlayacağız."







'2 ŞOFÖR KAZA YAPTIRIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemine göre, seçimlerde cumhurbaşkanının ayrı Meclis'te görev yapacak milletvekillerinin ayrı seçildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:



"Biz 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Bir yandan bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyor bir yandan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla geleceğimize ışık tutuyoruz ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Onlarla yarışmış ve milletimizin teveccühü ile sandıkta ipi göğüslemiştik. Şimdi seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar. Etrafında 6 kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var, 7. Tabi bunun dışından kimler var, bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz kardeşlerim, 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle 'Ülkeyi yönetmeye talibiz' diyorlar. 'Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz' diyerek çıktıları yolda döndüler, dolaştılar, sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler."



'ÜLKEYİ 5 KAYYUM YÖNETECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6'lı masa'ya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Biliyorsunuz, ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her 2 kişiden birinin oyunu almak gerekiyor ama bunların seçtiği cumhurbaşkanı, oyunu aldığı en az 2 kişiden birine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. 2 kavram çok önemli; güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye 'cumhurbaşkanı' diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek, ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyunu alan cumhurbaşkanı olacak diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten 6 kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanımızın kargaları uzak tutsun, diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti olabilmesi mümkün mü? Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma. Bu millet; bu oyunu bozar arkadaş bozar. Bu millet seçim meydanlarında açıkladığı hiçbir projeyi, verdiği hiçbir sözü, kifayetsiz muhterislerin kurduğu masadaki ağababalarından izin ve icazet almadan gerçekleştiremeyecek kişiyi oraya çıkarmaz" diye konuştu.