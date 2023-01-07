Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ay var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.

Dere yataklarına yapılan müdahalelerle, seraların, sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Kumluca'daki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerinde inşa edilen pazar yeri ve park yeri olduğunu tespit ettik. Derenin üstü kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını açtık. Kalanı da birkaç ay içinde açacağız.

DSİ tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Yatırımlarımızın inşasına geçiyoruz. Temmuz ayında da Antalyamızın doğusundaki ilçeleri yangın afetine maruz kalmıştı. Yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanında destekle yer alıyoruz.

Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attık. Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalyamızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?

Serik Bölgesine hizmet verecek atık su tesisi sorununu, Kemer, Çamyuva bölgesine hizmet verecek tesisin sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Plajları bölge halkı ve misafirlerin hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürüyoruz. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya içinde olan 7 plajı devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırım ve projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

İnşallah 2023'teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu eser ve hizmetlerimizle yaşatacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yapmaya devam edelim.

Antalya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı2nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?

Diyorlar ki, AK Parti'de gençlik yok, öyle mi? Evet bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

Eğitimde anasınıfından liseye kadar 41 ayrı okulumuzun, Akdeniz Üniversitemizin yenilenen hastane binalarının, Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerde inşa edilen spor salonlarını açıyoruz. Antalya-Alanya yolunu yatırım planına aldık. 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkıyoruz.

Önümüzdeki dönemde şehrimizi çok daha büyük eser ve yatırımlarla buluşturacağız. Ziya Paşa ne diyor: Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz...

"TEK PARTİ ARTIĞI KİFAYETSİZLERE RAĞMEN YÜRÜTTÜK"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bölgede ve dünyada söz, iddia, güç sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği dünyanın sıkıntı yaşadığı dönemde dahi ülkemizi hedeflerin menzilinde tutmayı başardık. Bu mücadele ve kazanımları içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek yaptırmayız dediler. Niye diye sorduğumuzda arsızca "Bizim işimiz bu" diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza yapamazsınız diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diye azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.