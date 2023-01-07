Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin adı Türkiye Yüzyılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sel sularının bastığı 624 ev ve iş yeri temizlendi. Heyelan tehdidi altındaki 8 konut tamamen boşaltılarak içinde yaşayan vatandaşlarımıza konteyner verildi. Yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık.

Sizleri yalnız bırakamazdık. Bir müsibet var, felaket var. Felaketin olduğu yerde devletiz. Devlet olarak vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Deprem olur, sel olur, yangın olabilir... Biz eli bağlı duramayız. Siz bize bir görev verdiniz, emaneti size teslim ediyoruz. Başımıza müsibet geldiği zaman siz bizim yanımızda olacaksınız. Biz bunu Manavgat'ta Muğla'da Antalya'nın diğer ilçelerinde yaptık. Bakan arkadaşlarımı gönderdim, aynı şekilde, AFAD, Kızılay seferber ettik, bu felaketi kısa zamanda kaldırdık. Her taraf hamdolsun elden geçirildi ve şu anda da arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyorlar. 558 metre uzunluğunda derenin üzerinde geniş box vardı, bunu ne yaptık, tamamen yıkarak kaldırıyoruz ve açık sisteme geçerek burayı bu tür felaketlerden koruyalım diyoruz.

Sel afetinin ağır hasar açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de payı var. Büyüklerimiz, dere yatağında akar der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su gün gelir sel olup üzerimize biner. DSİ'nin bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım selin daha ağır sonuçlara neden olmasını engellemiştir. Acilen yapılması gereken yatırımların hazırlıklarını bitirdik. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan Erentepe, Kömürocağı göletlerinin yapımına bu yıl başlıyoruz. Kamulaştırma işlemlerinin ardından selden koruyacak projeleri 4,3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı bu yıl inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

Buradan Manavgat'a gidiyoruz. Yangın afetinde benim vatandaşlarımın binaları yanmış mıydı? Ne dedim, hemen inşallah burada gayet güzel evler yapıp bunları size en kısa zamanda teslim edeceğiz. Bugün inşallah bunların 450 kadarını teslim ediyoruz. Geri kalanlarını da teslim edeceğiz.

Basit koruma önlemleriyle küçük hasarlarla atlatabileceğimiz sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rıza gösteremeyiz. İnşallah bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz dirayetli yaklaşımla bölgemizdeki sel felaketi tehdidini asgariye indirmiş olacağız.

İnşallah yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz. Kumluca Türkiye Yüzyılı'nın evelallah önemli bir adımı olacak, Finike, Manavgat öyle olacak. 19 ilçesiyle Antalya öyle olacak.

Karşımızda kendimiz ve evlatlarımız için geleceğimize umutla bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu olduğuna inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılını sizlerle konuşabiliyorsak bu tablo sayesindedir. Antalya'yı şu gördüğünü hale getiren AK Parti iktidarı Allah'ın izniyle bunları da yapacak. Milletimizin gönlünü kazanmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir kesimini bırakmadan gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütme yolunda ilerleyeceğiz. Bu millete bu yakışır. Yatırım yapan, istihdam oluşturan herkesi başımızın tacı olarak biliyoruz. Çalışanlarımızdan girişimcilerimize tüm kesimleri destekleyeceğiz.

Putin'e dedim ki, bizim Kumlucamız var. Buranın özelliği var. Burası domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. O da ricalarımızı kırmadı. Kesilmeler oluyordu ya, önü açılan domateslerimizin ihracında bunları gördük. Hanım kardeşlerim bize domates ikramında bulundular. Bu domatesler her şeye değer.

Yarın güneşin her alanda dünyanın en ileri 10 ülkesi arasında yer alacak Türkiye'yi görmek için sabırsızlanıyoruz.