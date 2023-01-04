Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmetleri paylaştık. Bizim milletimize bir ahdimiz var.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor. Varsın birileri ucube masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız.

Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, biz mazlumların sesi mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kimin hangi ümidi verdiğidir.

Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılının inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.